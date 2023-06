Ter Stegen: “Neuer assente? Voglio essere io il numero uno della Germania”

Il portiere del Barcellona e della Nazionale tedesca, Marc ter Stegen ha così parlato in vista della sfida contro la Polonia dove prenderà il posto dell’infortunato Manuel Neuer: “Manu non è disponibile in questo momento. Ora sono il numero uno e il mio obiettivo è rimanere tale. Se continuo a giocare allo stesso livello, ho buone possibilità di essere il numero uno. Questo è il mio chiaro obiettivo. Voglio aiutare la mia nazionale il prossimo anno. Manu ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Naturalmente, gli ultimi tornei non sono stati un successo per noi. Essere paziente come numero due non è stato sempre facile ma ho sempre cercato di fare del mio meglio. Ma poi tutto dipende dagli allenatori. Flick ha recentemente sottolineato che il principio del buon gioco si applica a tutte le posizioni, compresi i portieri. Pertanto, voglio dimostrare il mio valore con le mie esibizioni”, le parole riprese da Süddeutsche Zeitung.

Foto: Instagram ter Stegen