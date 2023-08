ter Stegen: “L’Inter ha dimostrato che con un po’ di fortuna si può arrivare in finale di Champions”

Il portiere del Barcellona, Marc André ter Stegen, Marca, ha fatto un bilancio sulla stagione del Barcellona, in particolare quella passata e sulla Champions.

Queste le sue parole: “Sono contento di quello che abbiamo ottenuto a livello collettivo e anche a livello personale. I tanti clean sheet? Non era un obiettivo per me, anche se ogni partita cerco di fare in modo che la porta rimanga inviolata sempre. Ad ogni modo sono felice per quello che abbiamo raggiunto. Ma ora siamo in una nuova stagione. Incontreremo squadre che cercheranno di complicarci la vita e dobbiamo trovare soluzioni”.

Sugli obiettivi: “Guardando agli ultimi due anni, l’obiettivo è ottenere molto di più in Champions League. Nella Liga abbiamo giocato buone partite. Vogliamo andare lontano in Champions League e, prima, bisognerà vedere contro chi giocheremo nella fase a gironi e poi passo dopo passo vedremo come andrà. Ci sono stati anni in cui potevamo arrivare in finale e non l’abbiamo fatto. Ora la situazione è diversa. L’anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra così giovane. Meritavamo di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l’obiettivo. L’Inter ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per lo scudetto. Dobbiamo andare per gradi”.

Foto: Instagram ter Stegen