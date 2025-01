ter Stegen: “Il rientro? La strada è lunga, ma vedo la luce in fondo al tunnel”

Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha alzato il trofeo della Supercoppa vinta dai catalani. I compagni, in segno d rispetto per il suo grave infortunio, hanno voluto che il portiere alzasse il trofeo.

Intervistato da Canal Plus, ter Stegen ha così parlato: “È un orgoglio alzare il trofeo, ma l’ho fatto a nome di tutti. Lo sforzo è stato da parte dei miei compagni”.

Il recupero: “La strada per la mia guarigione è molto lunga ma vedo già un po’ di luce in fondo al tunnel, ho intorno persone spettacolari che mi aiutano quotidianamente. Ogni giorno sono nello spogliatoio, so cosa pensa la squadra e che c’erano dei problemi pendenti da risolvere. Abbiamo piena fiducia in tutto ciò che fa il club”.

Foto: Instagram personale