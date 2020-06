Ter Stegen chiama Gotze: “Si adatterebbe a meraviglia nella Liga, ma non so se la Spagna è un suo obiettivo”

Intervistato da Kicker, Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato del futuro del connazionale Mario Gotze: “Se Gotze può essere adatto alla Liga ? Di sicuro. Mario è un giocatore dalle grandi capacità nel gestire la palla e credo si adatterebbe a meraviglia al campionato spagnolo. Non so però se la Liga sia il suo obiettivo. Quello che conta per me è che stia riflettendo per prendere la decisione migliore per lui e spero davvero che possa essere felice”.

Foto: Kicker