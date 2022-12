Tentativo di combine tra Matese e Chieti in Serie D. Indaga la Procura Federale

Come riporta Sportitalia, ci sarebbe una pesante accusa di combine in Serie D. La partita sotto esame è quella tra Matese e Chieti, disputata mercoledì e valevole per la 17^ giornata del girone F di Serie D. Gara terminata con il risultato di 2-0 in favore del club campano.

Ed è stato proprio il club neroverde a segnalare alla Procura Federale il comportamento sospetto di un proprio tesserato, reo di aver convocato, la sera prima del match, alcuni compagni di squadra per proporre loro un accordo per un pareggio. I giocatori hanno rifiutato tale proposto ed hanno immediatamente informato la società. Il Chieti, dal canto suo, ha subito preso le distanze da quanto emerso. Ora starà alla Procura Federale indagare e fare chiarezza.

Foto: logo Serie D