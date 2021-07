Tenta di rubargli l’auto, El Shaarawy picchia il ladro. Ora è indagato per lesioni

Come riportato da ‘La Stampa’, l’attaccante della Roma, Stefan El Shaarawy è finito sotto inchiesta per un presunto pestaggio ai danni di uomo che gli stava rubando la macchina e che lo ha poi denunciato per lesioni.

“Si tratta di un atto dovuto l’iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi” le parole del legale.