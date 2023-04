Tensione tra Stellini e De Zerbi: espulsi entrambi nel secondo tempo

La tensione era alta per alcune dichiarazioni, non proprio di fair-play di Cristian Stellini. Quest’ultimo, prima della sfida tra il Tottenham e il Brighton aveva dichiarato che De Zerbi aveva sfruttato il lavoro di Potter. Già all’ingresso in campo i due allenatori si erano beccati, De Zerbi aveva chiesto spiegazioni. Dopo il gol del Brighton del possibile 2-1 cancellato dal Var nel corso del secondo tempo, l’arbitro Attwell ha espulso entrambi a seguito di una rissa tra le due panchine.

Foto: De Zerbi Twitter Shakhtar post Genk