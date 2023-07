Possibile rivoluzione all’orizzonte in casa Ternana. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, il tecnico Aurelio Andreazzoli è ai ferri corti con i nuovi soci del club. Ecco perché il nome di Daniele De Rossi come possibile soluzione per la panchina, è quanto mai di attualità.

Foto: Instagram Spal