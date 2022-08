Tensione Spezia-Maggiore: “Senza fascia non gioco”. E il centrocampista va in tribuna

Grande tensione in casa Spezia con Giulio Maggiore. Il centrocampista è stato mandato in tribuna da Luca Gotti dopo il disappunto sulla fascia da capitano. “Oggi non sono capitano? E allora non gioco”, queste le parole di Maggiore all’indirizzo di Gotti, riportate da Gazzetta.it, poco prima della partita di Coppa Italia contro il Como. Maggiore si è sentito ferito nell’orgoglio, e così, ha preferito finire in tribuna, che giocare senza fascia da capitano.

Foto: Instagram Maggiore