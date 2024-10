Tensione durante Boca Juniors e Gimnasia La Plata: fondamentale l’intervento di Riquelme

Situazione ai limiti durante i quarti di finale di Copa Argentina tra Boca Juniors e Gimnasia La Plata, nella notte tra mercoledì e giovedì, quando alcuni sedili sono stati lanciati dalle tribune occupate dai tifosi del Boca verso quelle dei tifosi del Gimnasia. Juan Román Riquelme, presidente del Boca, è intervenuto personalmente tra i tifosi e la polizia per allentare la tensione.

La situazione ha preso una svolta critica quando i tifosi del Boca, irritati dalle provocazioni, hanno forzato una barriera di sicurezza per entrare in campo, minacciando di innescare uno scontro diretto con i tifosi avversari. E’ stato determinante in quel momento Juan Román Riquelme, che ha provato a ragionare con i membri della Barra Brava (ultrà del Boca Juniors), interponendosi direttamente tra la folla agitata e la fila degli agenti di polizia. Riquelme, accompagnato da Raúl Cascini e Chicho Serna, ha provato a calmare gli animi. Dopo diversi minuti ad alta tensione, la situazione è tornata alla calma.

