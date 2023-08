C’è caso in queste ore in casa PSG: secondo Sport e COPE, Nasser Al Khelaifi non è soddisfatto del lavoro svolto fin qui dalla dirigenza e starebbe pensando di divorziare da Luis Campos, direttore sportivo del club. La differenza di vedute è uno dei motivi alla base del rapporto freddo tra i due: per ora nessuna conferma, ma la situazione in casa PSG sicuramente non è facile.

Foto: Twitter ufficiale PSG