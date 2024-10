Tengstedt si presenta al Verona: “Volevo mettermi in gioco. Nazionale? Ci ho pensato”

Casper Tengstedt, già autore di un ottimo inizio di stagione col Verona (4 gol in 8 partite), è stato presentato in una conferenza stampa nella sede del club. Il classe 2000 danese ha parlato delle sue prime settimane nella squadra scaligera e del sogno Nazionale.

La vittoria col Venezia: “Con il Venezia è stata una grande vittoria, davanti ai nostri tifosi, abbiamo iniziato bene il campionato, penso che abbiamo perso alcune partite essendo sfortunati in alcuni episodi. Come giocatore è sempre importante cercare di dare il meglio ogni giorno, voglio aiutare con goal, con assist e aiutare i miei compagni come meglio posso”.

La Serie A e l’arrivo a Verona: “Penso che quando arrivi in un nuovo club sia sempre difficile integrarsi da subito nel nuovo modo di giocare in un campionato diverso ma i compagni mi hanno aiutato fin da subito ad ambientarmi al meglio e siamo partiti bene. Penso che abbiamo diverse opzioni per fare un buon lavoro. Al Benfica ero contento ma cercavo qualcosa di nuovo anche per mettermi in gioco, sono stato qui in vacanza qualche tempo fa da bambino stando anche vicino al campo di allenamento del Verona, ho subito sentito che il Verona mi voleva veramente e penso che sia stato un bel matrimonio per entrambi. Parlare di futuro è difficile, non sappiamo mai cosa può succedere ma ora qui sono felice”.

La Danimarca: “Si ovviamente un pochino ci ho pensato, sarebbe un sogno poi ovviamente è il tecnico della nazionale danese che deciderà quando io sarò pronto per vestire questa maglia e per me nel caso sarà un onore”.

Foto: Instagram Verona