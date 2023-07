Tenas si presenta: “Felice di essere al PSG. I miei pensieri vanno anche a Sergio Rico”

Arnau Tenas è da qualche ora un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato a parametro zero, dopo la fine del suo contratto con il Barcellona. “Sono molto felice di entrare a far parte di questo grande club e di far parte della famiglia dei portieri del PSG. Ci sono stati ottimi portieri nella storia del PSG. I miei pensieri vanno anche a Sergio Rico, ovviamente. So cosa vuol dire far parte del PSG. Ho sentito grandi cose sui tifosi. Non vedo l’ora di vederti allo stadio e soprattutto ti abbraccio e faremo di tutto per vincere”, ha concluso il portiere spagnolo.

Foto: Twitter PSG