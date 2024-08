Ten Hag: “Zirkzee in Community Shield? Ha fame di esserci”

Oggi il Manchester United affronterà il suo primo impegno ufficiale stagionale, affrontando il Manchester City nella finale di Community Shield. In questa sfida si potrebbe vedere, almeno per qualche minuto, il neo acquisto dei Red Devils, Joshua Zirkzee. L’ex Bologna non ha preso parte alle amichevoli di precampionato e si è allenato poco con la squadra. Tuttavia, per lui garantisce Ten Hag, come si evince da alcune sue dichiarazioni riportate da Bbc.com: “Penso che possa essere parte della partita di sabato. Ha davvero fame di farlo. È molto emozionato di arrivare in Premier League, il Manchester United e la prima occasione a Wembley lo motiveranno molto. Ma ha poca preparazione, si è allenato individualmente e ha fatto un paio di giorni di allenamento di gruppo”.

Foto: zirkzee sito united