Ten Hag: “Varane in uscita? Sono solo voci. È un giocatore importante, ma c’è molta concorrenza”

Fa molto rumore in Inghilterra la situazione di Raphale Varane. Il difensore del Manchester United quest’anno ha perso il posto da titolare giocando solo 17 minuti complessivamente con Harry Maguire. E le voci su una sua possibile partenza si sono diffuse rapidamente in Inghilterra. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, ha così parlato del difensore francese: “Non so di cosa state parlando. Queste sono voci. E’ un giocatore molto importante, ma c’è molta concorrenza interna come deve essere in un top club come il nostro. E anche quando hai due giocatori che stanno andando brillantemente devi anche fare delle scelte”.

Foto: Instagram Manchester United