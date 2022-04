Ten Hag-United, Pochettino: “Mai prestato attenzione alle voci di mercato. Nessun fastidio”

Nel corso della sua conferenza stampa, il tecnico del PSG Pochettino ha parlato della scelta dello United di puntare su ten Hag. In Inghilterra, infatti, molti rumors di mercato lo accostavano alla panchina dei Red Devils. Queste le sue dichiarazioni: “Non ci presto molta attenzione. Tutte le voci, durante la mia carriera, non mi hanno mai infastidito. C’erano anche quando ho allenato l’Espanyol, il Southampton e il Tottenham. Le voci sono quello che sono. Il mio impegno per il club è totale e lo è sempre stato. Penso solo agli obiettivi, sono concentrato sulla realtà”.

FOTO: Twitter PSG