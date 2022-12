Ten Hag su Ronaldo: “Dopo l’intervista a TalkTv, dovevano esserci delle conseguenze. Se il suo desiderio era andarsene, era giusto che se ne andasse”

Come riporta Marca, Ten Hag ha parlato dell’intervista di Ronaldo a TalkTv, che ha fatto grossissimo rumore a causa delle parole pesantissime di Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato ufficialmente in questa famosa intervista di volersene andare dal Manchester United. Ten Hag è tornato sull’argomento, ancora fresco a distanza di tempo: “Che volesse andarsene, era abbastanza chiaro. Quando un giocatore non vuole assolutamente essere in questo club, deve andarsene. L’intervista è stata la prima volta che ha detto che voleva andarsene. Penso che come club non puoi accettarlo. Dovevano esserci delle conseguenze. Per fare quel passo, le conosceva. Non me l’aveva mai detto prima“. Infine, parla del dialogo avuto in estate con Ronaldo: “In estate abbiamo parlato. È entrato e ha detto: ‘Te lo dirò tra sette giorni se voglio restare’. Poi è tornato e ha detto: ‘Voglio restare'”.

Foto: Instagram Manchester United