Ten Hag su Onana: “Non siamo contenti della sua decisione. Altro tentativo dell’Ajax? No, in estate andrà via”

Ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato a Voetbalprimeur di Onana: “Naturalmente non siamo contenti che non voglia prolungare il suo contratto, ma è sotto contratto con l’Ajax e ha ancora la motivazione per dare il cento per cento. Dobbiamo approfittarne. Abbiamo creato la squadra che è la migliore possibile. Se l’Ajax farà un altro tentativo? Non dipende da me, dipende da Marc Overmars. Non credo, quelle decisioni sono state già prese. Devo lavorare con questa squadra e ottenere risultati subito. Se se ne andrà? Penso di sì. Non ora, ma d’estate”.

FOTO: Twitter Onana