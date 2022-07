Ten Hag su Eriksen: “Ha molta esperienza, ci può dare molto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports in Inghilterra, il nuovo tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato dell’acquisto di Christian Eriksen: “È un giocatore esperto. Ha giocato all’estero, in Italia e in Olanda, ma anche in Inghilterra e conosce bene la Premier League grazie al Tottenham. Questo è un grande vantaggio per noi. Siamo stati molto selettivi sul mercato. Non era il momento di inserire tanti giocatori, ma i giocatori giusti. Sono davvero felice che siamo riusciti a prenderlo. A livello tecnico ci porterà tanto. Giocherà come centrocampista offensivo, ma può giocare anche in posizione più bassa. Ha molta esperienza e ci può dare molto”.

