La quiete, dopo la tempesta. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Manchester United e il Brighton, il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag, ha provato a chiudere le polemiche su Cristiano Ronaldo: “Sono molto contento di Cristiano, abbiamo un attaccante top. È qui con noi e fa parte della squadra. Sarà in campo? Vedremo”.

Foto: Cristiano Ronaldo Twitter