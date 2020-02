Ten Hag: “Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese se De Jong e De Ligt fossero rimasti ancora per uno-due anni”

L’allenatore dell’Ajax Erin Ten Hag – intervistato da Ziggo Sport – ha parlato del suo ex calciatore Frenkie de Jong.

“Non è un attaccante. È un giocatore che ha il compito di smistare palloni e rifornire gli attaccanti“.

Poi il tecnico ha anche un pensiero sul difensore bianconero De Ligt.

“Sarebbe stato meglio per l’Ajax e il calcio olandese se De Jong e De Ligt fossero rimasti ancora per uno-due anni: con loro si sarebbe potuto andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità“.

Foto: As