ten Hag: “Sancho dovrà scusarsi per tornare allo United”

Intervistato da Sky Sport.uk, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato di Sancho, giocatore mandato in restito al Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Sancho dovrà scusarsi per poter tornare al Manchester United e questo l’avevo già detto. Non voglio però tornare ogni volta sul tema. Jadon sa cosa deve fare, lo abbiamo già chiarito a suo tempo. Si può dire che il suo tempo qui non sia stato un successo. Non è una questione di disciplina, ma di semplice comportamento, qualcosa che da un professionista di tale livello ti aspetti. Spero per lui possa andare bene al Borussia Dortmund, poi vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram United