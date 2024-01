Ten Hag: “Sancho dovrà scusarsi per tornare allo United”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato di Jadon Sancho, calciatore passato nei giorni scorsi al Borussia Dortmund: “Sancho dovrà scusarsi per poter tornare al Manchester United, l’abbiamo già detto. Ma non voglio tornare ogni volta su questo punto. Jadon sa cosa deve fare, lo abbiamo chiarito. Non parliamone oltre. Possiamo dire che il suo periodo qui non è stato un successo. Non è questione di disciplina ma semplice comportamento, qualcosa che ti aspetti da un professionista del sul livello. Spero per lui che che possa fare bene al BVB, speriamo abbia successo e poi vedremo cosa succederà”.

Foto: Instagram Manchester United