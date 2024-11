Ten Hag saluta lo United: “Grazie per questo capitolo della mia vita”

L’avventura di Erik Ten Hag alla guida del Manchester United si è conclusa dopo 128 partite, in cui ha conquistato 72 vittorie e 2 trofei: l’FA Cup e la Carabao Cup. Dopo l’esonero, il tecnico ha voluto così salutare i Red Devils. Di seguito la lettera: “Cari fan, inizio col ringraziarvi. Grazie per esserci sempre per il club. Sia per le partite in trasferta o una partita di cartello all’Old Trafford, il vostro supporto è stato imperterrito e continuo, anche nei momenti più difficili

L’atmosfera all’Old Trafford è sempre stata elettrizzante, questo grazie a voi. L’ho sentito molte volte sulla mia pelle, anche nelle trasferte. Sentire che i vostri cori surclassavano quelli dei tifosi ospitanti ha dato a me ed alla squadra un’incredibile sensazione, sia che la partita fosse in Inghilterra sia durante la tournée estiva

Ho sempre apprezzato incontrare i tifosi dello United in giro per il mondo. Camminare per le strade e poter cantare con i tifosi in Inghilterra, Europa, Asia, Australia e Stati Uniti. Ci avete trasmesso il vostro senso d’appartenenza. Questo è ciò che rende i tifosi dello United così speciali. Voglio ringraziarvi per avermi fatto provare questa sensazione

Voglio anche ringraziare il mio staff, in ogni dipartimento di questo glorioso club, per il loro impeccabile supporto nel bello e cattivo tempo. Abbiamo vinto due trofei insieme, traguardo che io celebrerò per il resto della mia vita. Auguro a tutti i tifosi del Manchester United tanti successi, gloria e trofei. Il vostro supporto ed il calore che ho ricevuto mi ha aiutato a farmi sentire a casa. Grazie per questo capitolo della mia vita. Erik”.

Foto: Instagram Manchester United