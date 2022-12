ten Hag: “Ronaldo? Non guardo indietro. Fa parte del passato. Ha scelto di salutarci, non sta a me parlarne”

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-0 sul Nottingham Forest rispondendo anche a una domanda sull’addio di Cristiano Ronaldo ai Red Devils.

Queste le sue parole: “Vedo una squadra affamata, non guardo indietro ma soltanto al futuro. Ronaldo ha scelto di salutarci, adesso non fa più parte del gruppo, non sta a me parlarne”.

Foto: Instagram Manchester United