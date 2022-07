ten Hag: “Ronaldo? Lo aspetto. Non sono preoccupato”

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa di inizio tourneé in Thailandia e Australia, parlando anche di Cristiano Ronaldo, che non è partito con la squadra ed è rimasto a Lisbona ad allenarsi da solo.

Queste le parole di ten Hag: “Cristiano Ronaldo? Non ho notizie, è tutto uguale alla scorsa settimana. Se sono preoccupato per il fatto che non sia con noi? Non credo sia la parola giusta. Mi sto concentrando sui giocatori che ho e stanno facendo molto bene. Sono in buona forma. Per quanto riguarda Ronaldo non vedo l’ora che torni”.

