ten Hag risponde a Ronaldo: “Tutti possono avere un’opinione, va bene, ma lui è lontano da Manchester”

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag ha risposto ai commenti di Cristiano Ronaldo secondo cui il club non sarebbe in grado di vincere la Premier League. “Ha detto che lo United non può vincere la Premier League. È lontano da Manchester, tutti possono avere un’opinione, va bene”.

Ronaldo aveva dichiarato al podcast Rio Ferdinand Presents all’inizio di questa settimana: “Come vi ho detto, il Manchester ha bisogno di ricostruire tutto, secondo me. “L’allenatore dice che non possono competere per vincere campionato e Champions League. “(Come) allenatore del Manchester United, non puoi dire che non combatterai per vincere il campionato o la Champions League. “Devi essere, per dire mentalmente, ascoltare, forse non abbiamo quel potenziale, ma non posso dirlo. Ci proveremo. Devi provare.”

Foto: Instagram Manchester United