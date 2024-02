Ten Hag: “Ratcliffe si fida di me, abbiamo le stesse ambizioni. Dobbiamo arrivare in Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag ha così parlato del suo rapporto con Jim Ratcliffe: “Parliamo molto. Ho avuto già molte conversazioni con lui e Dave Brailsford riguardo al club, alla squadra, alle strutture. Abbiamo idee simili . È ambizioso quanto me, abbiamo lo stesso progetto. Sono qui da 19 mesi e vedo che stiamo andando nella giusta direzione. Vedo una squadra che migliora, che si sviluppa. Lavoriamo duro in allenamento e nelle partite. È importante anche avere tutti i giocatori a disposizione. Saremo una squadra migliore quando aggiungeremo più qualità. Se si fida di me? Totalmente, abbiamo parlato molto e condiviso molte idee. Abbiamo la stessa ambizione e vogliamo seguire lo stesso percorso”.

Infine, sulla Champions: “Conosciamo i motivi per cui non siamo in Champions, dobbiamo risalire. In questo momento ogni partita è una finale perché dobbiamo arrivare in Champions League. I giocatori lo vogliono, ci crediamo. Penso che possiamo fare meglio: l’anno scorso siamo arrivati ​​terzi e abbiamo giocato due finali, e nelle ultime partite abbiamo visto di cosa è capace questa squadra. Abbiamo molto potenziale”.

