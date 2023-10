ten Hag: “Rashford? Tutti qui lo sostengono, la squadra è con lui”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa di Marcus Rashford. Ecco le sue parole:

“Tutti conoscono le sue qualità, ma anche gli avversari conoscono le sue qualità. Ma se Marcus farà le cose bene e la squadra farà le cose bene, lui sarà sempre nel posto giusto al momento giusto. Poi dipenderà da lui. Tutti qui lo sostengono, così come l’intera squadra che crede in lui. È sempre così. Gli attaccanti, quando non segnano per un certo periodo, hanno bisogno di quel gol e poi si sbloccano. Arriverà, ha tanta esperienza, lo sa anche lui. Quando lui farà le cose giuste e la squadra le farà, quello slancio arriverà”.

Foto: Instagram Manchester United