ten Hag: “Rashford è importante per noi. Sono soddisfatto di lui e non voglio perderlo”

Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato di Marcus Rashford in conferenza stampa, asserendo come : “È un giocatore veramente importante, potete vederlo dal primo giorno in cui sono qui. Sono davvero soddisfatto di lui e non voglio perderlo. Rientra certamente nei piani del Manchester United”.

Foto: twitter Ajax