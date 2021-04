Ten Hag: “Qui per costruire un Ajax vincente, vogliamo battere le big d’Europa”

Ai microfoni del club, Ten Hag, fresco di rinnovo, ha parlato del futuro dell’Ajax: “Stiamo lavorando per un Ajax vincente e attraente. So quel che ho a disposizione e conosco le persone che lavorano qui. Allo stesso tempo so che possiamo passare a uno step successivo. Qui sono felice. L’Ajax è tornato sulla mappa del calcio internazionale, abbiamo ottenuto il riconoscimento che meritiamo ma vogliamo di più. Vogliamo sfidare i grandi club d’Europa”.

Foto: Twitter Ajax