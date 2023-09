Ten Hag: “Periodo difficile, se restiamo uniti torneremo”

Ancora una sconfitta per il Manchester United di Erik Ten Hag, fermo al tredicesimo posto in classifica a quota sei punti in cinque gare. Queste le parole del tecnico olandese dopo la sconfitta casalinga contro il Brighton di Roberto De Zerbi: “Ci sono miglioramenti che dobbiamo fare, specie per l’organizzazione di gioco nel pressing. Loro hanno avuto molti uno contro uno, hanno creato molto. Abbiamo subito un gol al loro primo attacco. Poi abbiamo avuto un tempo di gioco piuttosto difficile, abbiamo lottato per segnare un gol ma è stato annullato. È un periodo difficile. Le cose non girano dalla nostra parte, ma reagiremo e se restiamo uniti, giochiamo come una squadra, rispettiamo le regole, torneremo“.

Foto: Instagram Manchester United