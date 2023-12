ten Hag: “Per rimanere in Europa dobbiamo vincere con il Bayern. Serve la gara perfetta”

Stagione fallimentare per il Manchester United che potrebbe, domani sera, essere anche fuori dalla Champions, addirittura anche dall’Europa League, ma anche superare il girone. vincendo con il Bayern e in caso di risultati positivi nell’altra gara tra Copenaghen e Galatasaray.

Queste le sue parole: “Abbiamo ancora un allenamento. Non sono sicuro di chi sarà disponibile domani, c’è un punto interrogativo sulla possibilità di Victor Lindelof di farcela. Vedremo. Non penso mai a scenari negativi. Pensiamo positivamente. Dobbiamo vincere per restare in Europa, conta solo questo. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato che quando siamo al meglio possiamo farcela. Non penso a vincere la competizione quando si inizia la stagione. Abbiamo l’opportunità, non è nelle nostre mani. Sapevamo cosa dovevamo fare”.