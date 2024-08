ten Hag: “Per allenare lo United ci vuole carattere. Ormai ci sono abituato. De Ligt? Grande giocatore, ma dobbiamo considerare anche il FPF”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK dove si è sfogato per le passate stagioni da panchina in bilico, nonostante una FA Cup e una Carabao Cup conquistato con i Red Devils.

Queste le sue parole: “Se è faticoso fare l’allenatore del Manchester United? Beh, ci vuole un po’ di resilienza, ma ci sono abituato. Ho già avuto esperienze nell’Ajax, anche il club prima dell’Utrecht era davvero di un livello inferiore, ma anche molto tossico. Quindi so come affrontare e gestire questa situazione. Spero di evitarlo, ma in caso contrario dovremo affrontarlo”.

Su de Ligt: “Abbiamo difensori mancini con Luke Shaw, Licha Martinez. E’ un grande giocatore, cerchiamo sempre di avere una copertura di spessore per tutte le posizioni possibili, perché sappiamo che la stagione è quella della ‘sopravvivenza del più forte’. Ma deve essere il giocatore giusto e le finanze, il FFP, tutto ciò si adatta. Sono cose che dobbiamo tenere in considerazione, altrimenti non possiamo portare in campo una buona squadra”.

Foto: twitter United