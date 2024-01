Ten Hag: “Onana ci sarà col Wigan, col Tottenham non lo so. Sancho? Non posso dire niente”

L’allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, ha rilasciato queste dichiarazioni su Onana in vista del match di Coppa contro il Wigan: “Stiamo parlando con la federazione del Camerun, è stato un problema durante i colloqui con lui quando è arrivato qui, ma è un qualcosa di costruttivo. Vedremo. Non so ancora se ci sarà con il Tottenham, ma sarà disponibile sicuramente per il Wigan”.

Su Sancho: “Non posso dire niente a riguardo. Dobbiamo aspettare e vedere come stanno andando le cose. Quando avremo notizie le diremo. Non posso dire niente perché non ci sono novità”.