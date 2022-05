Ten Hag: “Non vedo l’ora di rivedere in campo van de Beek, abbiamo un ottimo rapporto”

Dopo una stagione e poco più di anonimato con il Manchester United, Donny van de Beek si è trasferito in prestito all’Everton per ritrovare il proprio livello migliore. Ora che sulla panchina dei Red Devils è approdato Erik ten Hag, colui che all’Ajax l’ha lanciato nel grande calcio, le cose per il centrocampista potrebbero cambiare, come lasciato intendere proprio dall’allenatore in conferenza stampa: “Avevamo una squadra fantastica all’Ajax. Ho un ottimo rapporto con lui e non vedo l’ora di rivederlo in campo“.

Foto: Twitter Manchester United