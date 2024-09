Ten Hag: “Non sono contento, dobbiamo essere più cinici”

Erik Ten Hag allenatore del Manchester United, ha parlato ai canali ufficiali del club sul momento dei Red Devils: “Quando non vinciamo, non sono contento. Avremmo dovuto vincere. Nel primo tempo, li abbiamo mangiati vivi. Direi che il secondo tempo è stato più equilibrato. Ma nel primo tempo, avremmo dovuto segnare uno o due gol. Penso che abbiamo giocato molto bene e abbiamo avuto il controllo totale della partita. In fase di possesso e non, penso che abbiamo giocato molto bene. L’unica cosa è che dovevamo essere più clinici in area di rigore. Penso che abbiano chiuso di più il centrocampo e abbiano avuto dei buoni contropiedi. È stato più difficile in primo luogo per noi passare. D’altro canto, hanno avuto più spazio e hanno avuto dei buoni contromosse. Una parata brillante di Andre Onana due volte in una sola azione. È molto difficile per un portiere essere pronto nel momento in cui è necessario. Henderson ha giocato una partita molto buona. Quante parate ha fatto? E’ in forma ma Andre deve aspettare, mantenere la concentrazione e, al momento giusto, devi essere preciso ed è stato brillante. Ora vediamo tutti quanto è bravo. Le sue reazioni sono state così buone, è così veloce e lo abbiamo visto con la parata nel secondo tempo”.

Foto: twitter personale