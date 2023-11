Ten Hag: “Non ho nessun problema con Varane, gioca Maguire perché sta meglio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato di Raphael Varane, spegnendo le voci sul possibile caso: “Con Varane non ho alcun tipo di problema, nessuno. Ho scelto questa difesa per ragioni tattiche. Lo scorso anno giocavano Varane e Maguire stava in panchina, ora Harry sta giocando molto bene ed è normale ci sia competizione interna”.

Foto: Instagram United