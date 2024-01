ten Hag: “Nessuna novità su Sancho. Onana? Non so se ci sarà con il Tottenham”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di FA Cup.

Queste le sue parole: “Cambiamento? Penso che sia molto presto, dobbiamo anche lasciare che le cose si stabilizzino, stanno semplicemente presentandosi adesso. Hanno buone idee, dobbiamo vedere cosa possiamo integrare, lavoreremo insieme, ma dopo un giorno non si può dire. Non mi hanno dato idee, abbiamo parlato di strategie e presto ci riuniremo di nuovo”.

Fino a quando Onana sarà a disposizione? “Stiamo parlando con la federazione del Camerun, è stato un problema durante i colloqui con lui quando è arrivato qui, ma è un qualcosa di costruttivo. Vedremo. Non so ancora se ci sarà con il Tottenham, ma sarà disponibile sicuramente per il Wigan”.

Sui rinnovi: “Credo che ci sia una discussione interna tra società e giocatori”.

Sancho tornerà al Borussia Dortmund in prestito? “Non posso dire niente a riguardo. Dobbiamo aspettare e vedere come stanno andando le cose. Quando avremo notizie le diremo. Non posso dire niente perché non ci sono novità”.

Foto: Instagram Manchester United