ten Hag: “Nessuna disarmonia, stiamo insieme e non ci sono problemi”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha smentito le voci legate a possibili crepe all’interno dello spogliatoio dei Red Devils: “Siamo reduci da una settimana in cui abbiamo fatto due buone prestazioni e una meno buona. La squadra è nella giusta direzione, credo che abbiamo messo in pratica un bel calcio. Abbiamo trovato degli ottimi gol sia contro il Galatasaray, che contro l’Everton. Contro il Newcastle sappiamo di non aver giocato bene e non siamo soddisfatti della prestazione. Ciononostante, siamo rimasti in partita sino alla fine e abbiamo avuto due ottime palle gol nei minuti conclusivi, che ci avrebbero consentito di raggiungere il pareggio. Siamo in piena corsa e non siamo troppo distanti dalla vetta”.

ten Hag rimarca: “La squadra è viva e resiliente: stiamo tutti insieme. Ovviamente, in ogni squadra ci sono giocatori meno contenti degli altri perché stanno trovando meno spazio, ma è assolutamente normale. Sento molto i miei giocatori, se dovessero avere un’opinione diversa dalla mia, li ascolterei. Il gruppo però è assolutamente unito e lo si vede in campo”.

Foto: Instagram Manchester United