Ten Hag: “Maguire? Lo rispettiamo, ma dovrà lottare per il suo posto. Dipenderà da lui”

Sono tempi difficili per Harry Maguire al Manchester United. Il difensore inglese ha perso la fascia da capitano e, adesso, non è più sicuro neanche del posto da titolare nello scacchiere di ten Hag. Intervenuto ai microfoni ufficiali dei Red Devils, il tecnico ne ha così parlato: “Rispettiamo Harry. È un giocatore molto importante per questa squadra. Nel suo ruolo di difensore centrale, abbiamo solo quattro elementi. Sono contento di avere quattro ottimi difensori centrali e avremo bisogno di loro; lui deve lottare per il suo posto, come ha fatto l’anno scorso. Ha un alto potenziale quindi sono sicuro che ce la farà, lotterà per il suo posto e poi dipenderà da lui”.

Foto twitter Inghilterra