Ten Hag: “L’addio di Cristiano Ronaldo? Non ho perso il sonno. In campo si vedeva l’assenza di regole”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Daily Mail è tornato a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo, ora attaccante dell’Al-Nassr: “Il suo addio? Ovviamente rifletto sempre quando prendo decisioni importanti. Considero l’impatto che potrebbero avere, non solo a breve ma anche a lungo termine. Fa parte del mio lavoro. Sapevo che se non avessimo battuto il Liverpool (2-1) o avremmo perso ci sarebbero state reazioni riconducibili alle mie scelte, ma non mi sono preoccupato e ho dormito bene anche in quelle notti. No, non ci ho perso il sonno. Dove mancano regole, si crea confusione. In campo si vedeva l’assenza di regole. Non conta avere giocatori che vincono sempre o giocatori che perdono, ma calciatori umile e collaborativi nello spogliatoio che quando sono in campo si assumono la responsabilità”.

Foto: Instagram Manchester United