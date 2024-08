ten Hag: “La squadra non è pronta per l’inizio della Premier. Maguire, de Ligt e Mazraoui ci saranno”

Torna la Premier. Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato alla vigilia della gara contro il Fulham.

Queste le sue parole: “La squadra non è pronta, ma il campionato inizia. Non possiamo nasconderci. Dobbiamo affrontarlo. Non si tratta di giocatori che non sono disponibili. È quello che ho sempre detto anche la scorsa stagione: si tratta dei giocatori che sono disponibili e abbiamo un buon gruppo, possiamo fare una selezione forte, Maguire, de Ligt e Mazraoui sono tutti disponibili per la partita con il Fulham”, ha garantito. In particolare il tecnico dello United si è soffermato sul terzino destro marocchino prelevato dal Bayern Monaco, che sulla carta prende il posto di Wan-Bissaka ma può agire anche sulla fascia opposta: “Mazraoui è un elemento in più che può occupare la posizione di terzino sinistro finché Luke Shaw e Tyrell Malacia non saranno in squadra. È abbastanza difficile metterlo sotto pressione, soprattutto nel calcio inglese, che può essere molto vantaggioso”.

Foto: Instagram personale