ten Hag: “La squadra c’è. Possiamo ancora fare una buona stagione”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha parlato dopo il pareggio a Liverpool.

Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ci sono un sacco di buoni aspetti, penso che la prestazione sia stata buona. Il piano gara è andato bene, i giocatori sono stati brillanti e sono rimasti assieme nella battaglia. Posso criticare qualcosina solo in fase di possesso, avremmo potuto fare più male al Liverpool con due-tre passaggi. Avessimo segnato in una delle occasioni create avremmo potuto vincere”.

Foto: twitter Manchester United