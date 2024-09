Ten Hag: “La proprietà mi ha mostrato fiducia. Dobbiamo continuare sulla scia delle cose positive delle ultime gare”

Il Manchester United sfiderà il Crystal Palace questo pomeriggio in Premier.

Il tecnico Erik Ten Hag, intervistato da Sky Sports UK, ha parlato così del momento dei Red Devils: “Vogliono sempre vedere il Manchester United fallire. C’è un solo modo in cui possiamo cambiare questo, ed è noi come squadra che dobbiamo ribaltare la situazione: vincere. Quando non vinciamo, ci sono le critiche e dobbiamo affrontarle. In compenso, quando facciamo le cose per bene, siamo sicuri di poter gestire tutto questo e possiamo mostrare il nostro valore, e lo abbiamo dimostrato così tante volte. Dobbiamo continuare sulla scia delle cose positive viste nelle ultime partite”.

Nel corso dell’intervista, a Ten Hag viene chiesto se sente il sostegno dalla nuova dirigenza dello United: “So che quando perdiamo, c’è pressione, c’è rumore, quindi non devo leggere questi articoli che circolano perché so che ci sono. Ma sì, per rispondere alla domanda, sento il sostegno. Sento che siamo tutti insieme in questo, siamo in una nuova stagione e sì, cercheremo di nuovo di vincere trofei e di costruire una buona squadra, e sì, ovviamente speriamo di farlo come nella prima stagione, ma se dovessimo affrontare delle difficoltà, le affronteremo e dovremo comunque vincere”.

