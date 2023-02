Ten Hag: “La cena con Ferguson? Fantastico avere il suo supporto”

L’allenatore del Manchester United, l’olandese Erik ten Hag, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League da disputare a Old Trafford contro il Barcellona. Nella partita d’andata c’è stato un pari al Camp Nou, un 2-2 che fa sorridere la compagine inglese. Alcune parole dell’ex Ajax: “Mi aspetto che rientrino Maguire e Antony, mentre Martial non sarà disponibile anche se è tornato ad allenarsi in campo. Se faremo qualcosa di diverso lo vedrete domani, ma abbiamo un’idea”.

Cena con Sir Alex Ferguson: “Fantastico avere il suo supporto… Bello parlare con chi ha conoscenze ed esperienza di questo tipo, gli piace condividere, il Manchester United è il suo club e si sente impegnato in esso. Vuole che si faccia al meglio, è stata una serata fantastica”.

Foto: Instagram Manchester United