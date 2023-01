ten Hag: “Io voglio vincere, giocare bene non ci basta. Dobbiamo correggere gli errori”

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, ha commentato a Sky la sconfitta contro l’Arsenal per 3-2, dopo una partita divertente e molto bella.

Queste le sue parole: “Io voglio vincere, quindi giocare bene non basta. Vogliamo essere i numeri uno e oggi abbiamo commesso degli errori: dobbiamo analizzarli e capire perché. E’ stata una bella partita, entrambe le squadre potevano vincere, abbiamo giocato a viso aperto. Poi stava maturando un 2-2 che poteva essere giusto, la sconfitta arrivata nel finale ci danneggia, non lo meritavamo. Ma si guarda avanti”.

Foto: twitter United