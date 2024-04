Ten Hag: “Il trend da Natale è positivo. A volte non giochiamo bene, ma siamo lo United dobbiamo comunque vincere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha così parlato: “A volte non giochi bene, ma siamo il Manchester United e devi comunque vincere. Quando vinci, non puoi farlo come abbiamo fatto noi. E questa è la delusione più grande per me. Dobbiamo anche vedere la linea di crescita su un lungo periodo e direi che da Natale in poi è stata positiva. Andiamo avanti”.

Infine, sugli infortuni: “Non puoi impedirli e vedete anche che non siamo solo noi. Gli standard della Premier League, in termini di intensità, sono così alti e il sovraccarico nel programma di lavoro, anche con il calcio internazionale, è così enorme. Abbiamo tutti i nazionali nella nostra rosa e vedete che non siamo solo noi. Il Manchester City ha problemi, il Liverpool ha problemi, il Newcastle ha problemi, ci sono molte altre squadre. In questo momento, soprattutto il reparto di difesa sta lottando. Ma a centrocampo e in attacco i giocatori sono a disposizione”.

Foto: Instagram Manchester United