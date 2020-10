Ten Hag: “Il 13-0 non significa nulla. L’Atalanta sarà un’altra storia”

Conferenza stampa in casa Ajax che domani sfiderà l’Atalanta a Bergamo per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

A parlare, il tecnico Erik Ten Hag. Queste le sue parole: “Veniamo da una grande vittoria sabato, da un 13-0 che però non vuol dire nulla se non che stiamo bene, siamo motivati e preparati per affrontare una signora squadra. L’Atalanta ha una mentalità europea, una filosofia di gioco offensiva e può far male a chiunque, lo ha dimostrato l’anno scorso. Domani cercheremo di fare la partita e non lasciare spazi all’Atalanta che può essere devastante”.

Su Huntelaar: “Non sta bene, non è in forma per giocare. Si ha segnato sabato ma gli serviva per mettere minuti nelle gambe, ma domani è un’altra storia”.

Sugli olandesi dell’Atalanta: “Sono dei perni cruciali della squadra, sono arrivati in Nazionale e questo è importante per loro. Lammers? E’ giovane ma è un talento cristallino, è nella società ideale per crescere. vanno fatti solo i complimenti alla società per il lavoro fatto”.

Foto: Sito uff. Ajax