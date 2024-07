ten Hag: “I problemi del Manchester United? Aveva ragione Rangnick. Il club ha bisogno di un intervento a cuore aperto”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, intervistato dal quotidiano olandese AD Sportwereld ha afferma che l’ex allenatore ad interim dei Red Devils, Ralf Rangnick aveva assolutamente ragione quando disse che il Manchester United aveva bisogno di un intervento chirurgico a cuore aperto, per tonare ai suoi livelli di gloria passati.

Queste le sue parole: “Rangnick aveva assolutamente ragione, ci abbiamo lavorato duramente per due anni, ma lui ha detto esattamente la verità: è un’operazione approfondita, molto complessa. E sapevo quando ho iniziato che sarebbe stato un lavoro duro. Rangnick giunse alla conclusione che il club necessitava di un intervento chirurgico “a cuore aperto” e che i suoi problemi non potevano essere risolti con “piccoli cambiamenti, e così è oggi”.

Foto: twitter United